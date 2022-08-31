CLOAK 将成为我们 Milo Inu 生态系统中的第二个代币。在我们的动画系列中，CLOAK 将成为 MILO 不可或缺的伙伴。CLOAK 和 MILO 将共同维护我们的整个生态系统。CLOAK 的初始实用程序包括 DAO、游戏和质押。