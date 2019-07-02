Chilliz（CHZ）是一種用於體育、電子競技和娛樂平臺的數位化貨幣，適用於眾多行業。其目的是促進為體育和娛樂而打造的區塊鏈生態系統。 Chilliz可以使體育團隊和其他組織創建自己的粉絲代幣，並將粉絲代幣作為社區內部的兌換媒介， 粉絲可以在Chiliz面向用戶的手機平臺Socios.com上通過購買CHZ參與俱樂部的決策，並獲得獨家獎勵和與俱樂部近距離接觸的機會等。