Wyndblast 是一款建立在 Avalanche 区块链上的多人合作游戏。游戏发生在 Chronica Sola Verse，一个神秘的土地，玩家可以控制 Wynds（龙）、招募骑士、锻造装备、与敌人战斗 (PVE) 和相互竞争 (PVP)。 Wynds、Riders 和设备是玩家拥有的 NFT 资产。我们将 Chronica Sola Verse 定位为一个不断发展的元宇宙，它允许新游戏、扩展和项目彼此并行构建。每个新游戏都将使用相同的 NFT 资产和原生 CHRO 代币——Wyndblast 是第一个发布的游戏。