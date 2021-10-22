Celestial是一個基於OEC的GameFi與SocialFi結合的元宇宙星戰遊戲。玩家可以在遊戲世界中挖礦、探索星系，並組建聯邦開疆拓土。CELT是Celestial的治理代幣，同時也是在遊戲中能夠邊玩邊賺獲得的關鍵資.