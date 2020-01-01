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Chaseto
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CCN
Chaseto是由Chaseto基金会发起并倡导的开源数字应用基础设施，专为WEB3.0时代而设计。 Chaseto以创新、融合、开放共享为核心原则，以NFT创新应用为切入点，构建多元化生态系统。 这个生态涵盖了GameFi、SocialFi、DeFi等领域，目标是在Chaseto内部实现生态闭环。
概况
币种名称
CCN
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