2018 年以來，CropBytes持續在加密領域發展其玩家社區，是首批具有可持續性遊戲經濟的加密遊戲之一。玩家們可以制定戰略性業務發展壯大他們的加密農場。在這個虛擬世界中，可以通過種植莊稼、飼養動物並生產商品等方式持續擴展他們的加密農場。CBX實用型通證是CropBytes 生態系統不可或缺的組成部分。