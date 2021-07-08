Cobak是專門從事加密貨幣的社區平臺，它通過管理社區的平等權限來促進加密投資者與加密項目之間的通信。加密項目可以通過專門針對每個項目的論壇與投資者進行交流，從而進行具有成本效益的營銷。它還通過應用程序推送，通知和固定等功能為社區管理提供了理想的環境，並允許用戶立即獲取必要的信息。