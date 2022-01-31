CAND是一個算法穩定幣，由FlareLoans平臺上自我抵押的加密貨幣貸款（Nests）所支持。由於Flare Time Series Oracle 的獎勵，SGB或F-Assets的持有者能夠開設自我支付和自我抵押的貸款，因爲用戶在持有Nest的同時賺取了第一層的網絡獎勵。