BovineVerse是全球首创的Web3.0下的 Fi+元宇宙平台。 BovineVerse计划发布多个Gamefi游戏和体育预测系统，并为第三方保留API接口。这个社区的DAO精神允许高度自治，玩家可以拥有各种NFT，参与社交、冒险和在线体育预测等，以最大化游戏收益！