Braintrust 是第一個去中心化的人才網絡，它將熟練的、經過審查的知識工作者與世界領先的公司聯繫起來。 用戶使用Braintrust尋找工作的社區當下，將成爲其擁有者和構建它的人，從而確保網絡始終滿足其用戶的需求，而不是中央控制的公司。 由於知識工作者和貢獻社區者通過其原生 BTRST 通證，對其網絡的貢獻及發展而獲得了Braintrust 的所有權和控制權，因此新的人才和工作以創紀錄的速度參與了網絡。