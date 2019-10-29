Bytom Blockchain Protocol（簡稱比原鏈：Bytom）是一種多元比特資產的交互協議，運行在比原鏈區塊鏈上的不同形態的、異構的比特資產（原生的數字貨幣、數字資產）和原子資產（有傳統物理世界對應物的權證、權益、股息、債券、情報資訊、預測資訊等）可以通過該協議進行登記、交換、對賭、和基於合約的更具複雜性的交互操作。連通原子世界與比特世界，促進資產在兩個世界間的交互和流轉。比原鏈採用三層架構：應用層、合約層、數據層，應用層對移動終端等多終端友好，方便開發者便捷的開發出資產管理應用；合約層採用創世合約和控 制合約進行資產的發行和管理，在底層支持擴展的 UTXO 模型 BUTXO， 對虛擬機做了優化，採用自省機制以防止圖靈完備中的死鎖狀態；數據層使用分佈式帳本技術，實現資產的發行、花費、交換等操作，共識機制採用對人工智慧友好型 POW 演算法，在哈希過程中引入矩陣計算，使得礦機在閒置或被淘汰後，可用於 AI 硬體加速服務，從而產生額外的社會效益。