BTCBAM基於UTXO模型，采用PoS的共識機製，是全球公共區塊鏈，為投資者和代幣開發商進行這一創新。BTCBAM硬幣還具有以太坊鏈中的包裹令牌，可以輕松地將mainnet硬幣交換為Erc20令牌。基於區塊鏈的coin還提供其自身鏈提供的服務和集成。