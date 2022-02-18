Blocksport 推出 NFT 平台，讓俱樂部、球迷和贊助商更緊密地聯繫在一起。最先進的 NFT 平台提供 NFT 和粉絲代幣發行、拍賣、投標以及 NFT 挖礦等功能。 Blocksport旨在為體育愛好者打造一個集遊戲、體育NFT、粉絲社區管理為一體的體育生態。 NFTs Blocksport 推出了收藏卡、紀念品、視頻、圖片、商品、皮膚等體育資產的獨特 NFT，粉絲可以永久收藏。粉絲代幣發行 Blocksport 與世界知名俱樂部合作，為這些合作俱樂部發行粉絲代幣。持有粉絲代幣的粉絲可以參與並影響俱樂部相關的重要決策。 Staking Blocksport NFT 平台將 BSPT、明星卡 NFT 和粉絲代幣集成到 DeFi 遊戲中，通過“邊玩邊賺”模式增強粉絲互動。