Bitrock 是以太坊侧链 IBFT 2.0 权威证明 (PoA) 区块链，原生 Gas 费用接近零。除了拥有可扩展、安全和高速的基础设施之外，Bitrock还将拥有独特的多链（DEX）交换，其中加密货币可以直接在其本地链上进行交易，而无需使用这些链的本地DEX，持有本地链代币，或用这些原生代币支付費用。