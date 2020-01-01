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Bitrock

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BROCK
Bitrock 是以太坊侧链 IBFT 2.0 权威证明 (PoA) 区块链，原生 Gas 费用接近零。除了拥有可扩展、安全和高速的基础设施之外，Bitrock还将拥有独特的多链（DEX）交换，其中加密货币可以直接在其本地链上进行交易，而无需使用这些链的本地DEX，持有本地链代币，或用这些原生代币支付費用。
概况
币种名称
BROCK
发行时间
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发行价格
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发行总量
100,000,000
委托订单
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0.00001
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