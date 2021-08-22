BunnyPark 是一種部署幣安智能鏈上的、全新且安全的 DeFi+NFT SaaS（軟件即服務）應用程序。 BunnyPark 對開發者友好且開放，這使得兼容主流和創新的 DeFi+NFT 產品成為可能。它不僅僅是一種 DEX、oracle、流動性證明、Park 遊戲化、NFT 和社交網絡功能，通過 BunnyPark NFT SaaS 標準，用戶還可以快速構建和組合任何形式的分佈式 NFT 應用程序（Dapps）