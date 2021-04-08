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BOSON
Boson Protocol是解決數字到物理兌換並實現分佈式自治商務的基礎架構。Boson通過由DeFi支持的開放式，代幣化的物聯網經濟來點本事封閉的電子商務平臺。我們的協議使用通過博弈論編碼的NFT，自動贖回實物資產的數字權利。它還通過在基於DeFi的流動數字市場中對事物及其數據進行標記化來顛覆電子商務平臺。Boson Protocol的願景是通過提供資金來建立去中心化的商業生態系統，並開發一系列專用應用程式以顛覆並使商業民享及民主化。
概况
币种名称
BOSON
发行时间
2021-04-08 00:00:00
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