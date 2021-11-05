SpookySwap 是 Fantom Opera 網絡的第一個自動做市 (AMM) 去中心化交易所 (DEX)。 Spooky 的特殊點在於它的BOO 代幣的政治理代效應、鼓勵 Fantom 上其他項目的生態健全的多樣化的農場，以及以用戶爲中心的服務態度來建立強大的基礎。