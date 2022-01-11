BONE 是 Shibaswap 生態系統的治理代幣，它將允許#ShibArmy 對即將到來的提案進行投票。用戶持有的 BONE 越多，他們在未來的投票中的權重就越大。 BONE 擁有 250,000,000 個代幣，其設計目的是在流通供應方面完美契合前兩個代幣。