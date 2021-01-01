BarnBridge是一個波動導數協議。BOND令牌將是系統的管理令牌，使BOND持有人有權對平臺的更新進行投票。結合治理機制和激勵持有人，它將作為使系統中不同利益相關者保持一致的一種手段。BOND也將用作安全和策略管理介質。