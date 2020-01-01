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BONDLYV2
Bondly處於開發新技術的前列，使區塊鏈在NFT和加密貨幣方面的應用更加安全、高效和真正去中心化。作爲市場上爲數不多的端到端NFT平臺之一，Bondly通過一套旨在支持整個區塊鏈生態系統的產品和服務，執行每一個步驟，爲體育、音樂、遊戲/體育和收藏品市場帶來認證的數字首發商品。
概况
币种名称
BONDLYV2
发行时间
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