妖怪被广泛认为是一种虚构的神话生物，成年人经常用它来吓唬孩子，让他们屈服。毫无疑问，Bogey 确实是来冲击模因加密空间的，以打破记录并设定高标准。为了确保最大的安全性并建立信任，合约所有权已被放弃。 LP锁定60年，资金为SAFU.