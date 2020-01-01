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BOGEY
妖怪被广泛认为是一种虚构的神话生物，成年人经常用它来吓唬孩子，让他们屈服。毫无疑问，Bogey 确实是来冲击模因加密空间的，以打破记录并设定高标准。为了确保最大的安全性并建立信任，合约所有权已被放弃。 LP锁定60年，资金为SAFU.
概况
币种名称
BOGEY
发行时间
--
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发行价格
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100,000,000,000
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