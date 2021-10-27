BullPerks 是一個基於幣安智能鏈 (BSC) 區塊鏈的去中心化風險投資 (VC) 和啟動平台。其主要目標是使加密項目能夠籌集資金並向散戶投資者承諾安全。 BullPerks 希望與風險投資公司以平等的條件共同投資最好的項目。 BullPerks 生態系統由 BLP 代幣提供支持，允許持有者參與平台上的交易。