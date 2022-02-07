BiFi是一個由Bifrost的多鏈技術驅動的多鏈借貸DeFi平臺，不僅有基於以太坊的代幣，也有來自不同區塊鏈的其他代幣，如比特幣、BSC、Avalanche和Klaytn。另外BiFi還提供了一個多鏈錢包Biport，允許用戶在一個屏幕上管理散落在不同區塊鏈上的加密貨幣。