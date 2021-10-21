Bholdus 是一個基於 Subtrate 框架的多鏈平台，專用於去中心化金融 (DeFi) 應用程序和非同質通證 (NFT)。Bholdus的使命是使用區塊鏈以較低的成本、高安全性和無與倫比的交易吞吐量將加密空間與合格的現實世界資產連接起來。