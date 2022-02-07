Bifrost是一個中間件多鏈平臺，使開發者能夠在多個協議上創建去中心化的應用程序（DApps）。Bifrost並不侷限於單一的區塊鏈，它創造了一個新的環境，開發者可以結合最好的協議來開發可擴展性和靈活性更強的DApps。