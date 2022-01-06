Bezogia 傳奇，萬物復蘇的土地，是一款大型開放世界沙盒風格的遊戲，玩家可以通過鑄造遊戲中的 NFT 來從大量不同品種中召喚自己的 Bezogi 角色，NFT 會隨機生成 Bezogi。每個人都有自己獨特的遊戲風格和傳說，Bezogi 戰鬥、製作和探索 Bezogia 的史詩土地。