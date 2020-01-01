Berry項目正在運行一個Berry Store應用程序。這是一個在線市場，在這裡可以獲得名人珍愛的物品/貨物和才能，如婚禮歌曲和餐券。這些物品和才能通過抽籤和拍賣系統進行交易，Berry代幣是應用內貨幣。 Berry項目正在為他們的名人準備元宇宙和NFT。