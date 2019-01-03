Beam是基於MimbleWimble協議開發的加密貨幣，具有強隱私性、替代性和擴展性。Beam所有交易都默認是私密的。新節點加入網路無需同步整個交易歷史，可以請求同步只包含系統狀態的壓縮歷史記錄和區塊頭，從而實現快速同步。Beam是嘗試實現MimbleWimble的新幣種，它是從C++中從頭開始寫的。和Grin相比較，Grin的代幣總量是無限的，而Beam代幣具有有限的供應及週期性報酬減半。