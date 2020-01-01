Beldex是領先的基於隱私的生態系統，由隱私優先的去中心化應用程序組成，包括 BChat、BelNet、Beldex 瀏覽器、Beldex 隱私協議和 Beldex Bridge。 Beldex項目旨在增強用戶的在線隱私。BDX是隱私幣和隱私保護 DApp 上的實用程序。對於隱私愛好者來說，Beldex 是基於隱私的一站式項目。