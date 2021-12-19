Blockchain Monster Hunt（BCMH）是世界上第一個完全在區塊鏈上運行的多鏈遊戲。受 Pokémon-GO 的啟發，BCMH 允許玩家不斷探索區塊鏈上的全新位置，以狩獵和戰鬥怪物。區塊鏈上的每個區塊都是一個獨特的數字空間，其中可能存在數量有限的怪物（具有相同的 DNA 基因和稀有性）。玩家和收藏家可以通過狩獵或戰鬥來捕捉這些獨特的怪物並賺取金幣。