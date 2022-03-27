[Baby Shark Bubble Fong Friends]的靈感來自於經得起時間考驗的經典街機益智遊戲。選擇流行的經典街機類型，是爲了給玩家提供一個有趣和有吸引力的遊戲，以及降低在遊戲中取得成功所需的遊戲理解要求。Baby Shark Bubble Fong Friends結合了大家都知道和喜愛的經典 "泡泡槍 "遊戲風格和最近流行的大逃殺風格。