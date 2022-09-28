Babb 是一个位于英国伦敦的金融区块链平台，旨在为没有银行账户和银行账户不足的人提供可访问的金融服务。 Babb 的使命是成为一个去中心化的银行平台，利用区块链、人工智能和生物识别技术为世界上任何人提供点对点金融服务。