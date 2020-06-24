Balancer Pool是有著自平衡屬性的自動化做市交易協議，這些屬性可生成加權投資組合和價格感測器。Balancer顛覆了指數基金的概念：無需向投資組合經理支付費用來重新平衡您的投資組合，而是從交易員那裏收取費用，交易員通過跟隨套利機會來重新平衡您的投資組合，獲取更多投資機會。