BakerySwap是目前Uniswap的下一個迭代。就像Uniswap，但是更快，更便宜。除上述所有以外，流動性提供者還將獲得BAKE代幣獎勵，從中他們可以獲得BakerySwap交易費用的一部分，並可作為BakerySwap治理的一部分用於投票。