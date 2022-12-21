将在 Kusama 平行链上运行的 Bajun 网络将成为 Ajuna 的金丝雀网络，并将由 BAJU 代币提供动力。 八君网络将功能完备并承载游戏。 它将主要用于测试和引入新的 Ajuna 特性、服务和功能。 这将为开发和测试提供快速移动的环境。 Bajun Network 还有一个更简单的插槽租赁策略来支持较小的游戏工作室，甚至是小规模的游戏开发者群体。 它旨在成为一个创造性的环境，可用于追求新型游戏概念并在功能齐全的网络上引入新的特性和功能。