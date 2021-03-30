Axie Infinity是在以太坊區塊鏈上構建的，受神奇寶貝啟發的數字寵物世界，任何人都可以通過熟練的遊戲玩法和對生態系統的貢獻來獲得代幣獎勵。為了創建更好的用戶體驗並提高可伸縮性，Axie Infinity團隊正在構建名為Ronin的第2層側鏈。AXS是該平臺的原生ERC-20功能型代幣，AXS代幣持有者將被允許抵押代幣以參與平臺治理投票；用戶將可以通過抵押AXS代幣以獲得每週獎勵; 玩家可以利用AXS代幣進行各類遊戲內支付。