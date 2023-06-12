Abyss World是一款基于 Sui Network 和 Polygon 的黑暗奇幻动作角色扮演开放世界游戏。 $AWT作为刺激玩家网络的奖励，奖励在PVE板块完成特殊任务的队伍、攀登游戏排行榜的个人、PVP竞技场赛季的获胜者。