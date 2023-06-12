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Abyss World
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AWT
Abyss World是一款基于 Sui Network 和 Polygon 的黑暗奇幻动作角色扮演开放世界游戏。 $AWT作为刺激玩家网络的奖励，奖励在PVE板块完成特殊任务的队伍、攀登游戏排行榜的个人、PVP竞技场赛季的获胜者。
概况
币种名称
AWT
发行时间
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