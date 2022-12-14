阿斯顿维拉粉丝令牌 ($AVL) 是加密资产，代表您在阿斯顿维拉在 Socios.com 应用程序上发布的投票中的投票权。 您在民意调查中投票和互动的次数越多，您可以获得的奖励积分就越多。奖励积分可用于兑换令人惊叹的千载难逢的体验、独家产品、游戏、排行榜等。