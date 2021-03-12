AURIX 的使命是創建最透明、最安全和最受信任的混合交易所，以便加密貨幣交易者可以在 AURIX 工作的同時進行和平交易。 AURIX精心設計的產品，照顧您所有的交易需求，以最直觀的方式為用戶提供最先進的交易體驗。