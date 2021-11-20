Aurora是一種基礎設施技術，幫助以太坊用戶和DAPP輕松移動到近區塊鏈，以消除天然氣收費規模。Aurora完全兼容EVM，並基於NEAR協議構建。它為開發者提供了一個交鑰匙解決方案，使他們能夠在以太坊兼容、高吞吐量、可擴展且未來安全的平臺上運行應用程序，並為用戶提供了低交易成本。