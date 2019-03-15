Cosmos 是 Tendermint 團隊推出的一個支持跨鏈交互的異構網路，由許多獨立的並行區塊鏈組成，採用 Tendermint 共識演算法，允許大量自主且易開發的區塊鏈互相擴展和交互，解決區塊鏈價值孤島的問題，建立價值網路的橋樑。