Rizon區塊鏈是一個基於Tendermint核心的區塊鏈。Rizon 開發的模塊支持將鏈下服務轉變為基於區塊鏈的服務，以及將區塊鏈輕鬆應用到可以作為鏈上服務提供的服務中，促進生態系統參與者的流入和業務的多樣化。