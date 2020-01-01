Artizen 計劃在遊戲、藝術等各個領域與深厚的專業合作夥伴共同打造一個元宇宙。 Artizen 允許用戶利用合作夥伴的 IP（知識產權）來創作新作品。 Artizen 的元宇宙平台為大家提供了體驗這些新作品的機會。用戶創作的作品越多，作品的價值就越高。