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ATNT
Artizen 計劃在遊戲、藝術等各個領域與深厚的專業合作夥伴共同打造一個元宇宙。 Artizen 允許用戶利用合作夥伴的 IP（知識產權）來創作新作品。 Artizen 的元宇宙平台為大家提供了體驗這些新作品的機會。用戶創作的作品越多，作品的價值就越高。
概况
币种名称
ATNT
发行时间
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发行价格
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