Astroport 是泰拉太陽系的中心空間站，來自銀河系各地的旅行者（米蘭人、泰拉人、安克爾人等等）在這裏會面，以無信任的方式交換資產。作爲一個銀河系的公益事業，Astroport將由星際大會管理，這是一個由代表宇宙各個角落的密碼學家組成的理事會。