Australian Safe Shepherd是Safemoon分叉的社區模因代幣。該令牌完全由社區驅動，並已公平啟動。每筆交易都會繼續自動生成PancakeSwap LP內部鎖定的流動性。持有者在觀看“ ASS”的餘額無限增長時，會通過靜態反射獲得被動獎勵。