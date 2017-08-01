Arweave是一個新型區塊鏈存儲平臺，旨在克服區塊鏈數據存儲中存在的可擴展性、數據可用性和成本問題。這也是Arweave與大多數區塊鏈存儲解決方案的區別。Arweave旨在成為""互聯網的可流覽的家庭網路""。Arweave使用其原生貨幣Arweave（AR）作為內部交換媒介。其價值來自於網路內的實用性，包括向Arweave區塊鏈提交資訊，獎勵礦工維護和保護網路，抑制垃圾郵件的傳播。