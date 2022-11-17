阿根廷是有史以来最成功的国家队之一，两次赢得世界杯冠军，14 次美洲杯冠军，以及令人难以置信的人才生产线，其中包括可以说是有史以来最伟大的两名球员迭戈·马拉多纳和莱昂内尔·梅西. 阿根廷足协球迷令牌 (ARG) 是一种加密货币，在 Chiliz 平台上运行。