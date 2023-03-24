Archimedes 是一个实验性借贷平台。我们将其构建在 AMM 之上，例如 Curve。我们使：(1) 贷款人（流动性提供者）能够获得可持续的更高 APYs (2) 借款人（杠杆接受者）能够获得高达 OUSD 等收益稳定币提供的收益的 10 倍。流动性提供者向 Archimedes 3CRV/lvUSD 池提供资产并收取利息。该协议对不同的资产支付利息，例如 ARCH 代币和稳定币。