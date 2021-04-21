該通證私募成本價為0.02u，開盤初始流通量較低，價格波動較大，請注意追高風險，謹慎參與。Apron Network 致力於建立一個去中心化的基 礎設施服務網絡平臺，為應用開發者們、應用使用者們和基礎設施運營者們提供基於區塊鏈技術基礎設施服務的去中心化網路。Apron Network 基於 substrate 框架實現，並且可以成為 Kusama/Polkadot 的平行鏈，Apron Network 將為 Kusama 和 Polkadot 生態提供節點服務、鏈上數據索引、報價等基礎設施服務。