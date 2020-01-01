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APD
AptoPad 是 Aptos 网络上最好的去中心化启动板。随着 Aptos 为数百万用户构建最安全、最具可扩展性的第 1 层区块链，AptoPad 从头开始设计，通过提供具有定制启动模型、时间段、接受的令牌类型和拍卖算法的战略化令牌启动体验，为 Aptos 项目所有者提供支持.
概况
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APD
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